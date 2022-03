iPad Air 5 : la nouvelle tablette tactile avec une puce Apple M1

Apple doit tenir une conférence de presse ce 8 mars avec plusieurs produits à dévoiler. Il y aura bien sûr un nouvel iPhone SE désormais compatible 5G mais on devrait également découvrir une tablette iPad Air de 5ème génération.

Selon une information du site 9to5Mac, cette dernière n'embarquera pas un habituel SoC Apple Ax mais la plate-forme Apple M1 utilisée dans de nombreux produits de la firme depuis fin 2020.

On pensait jusqu'à présent qu'elle serait dotée d'une puce Apple A15 comme les derniers iPhone et ce serait donc une première pour une tablette iPad non Pro. Cette solution lui apportera également une compatibilité 5G, autre première dans cette catégorie.

Il s'agirait de la même puce M1 de base utilisée dans l'iPad Pro 12,9 et dans plusieurs MacBook et Mac, ce qui devrait apporter plus de puissance et de capacités graphiques qu'avec le SoC Apple A15.

9to5Mac explique ce choix par la volonté d'Apple de faire de l'iPad Air et des iPad Pro des solutions de substitution aux ordinateurs portables, en association avec le Magic Keyboard.

La firme suivrait ainsi la même logique qu'avec les MacBook Air et MacBook Pro 13, tous deux équipés d'une puce M1. Reste maintenant à attendre la confirmation de cette information ce soir.