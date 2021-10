L'OLED dans l'iPad Air, ce n'est finalement pas pour demain

L'analyste Ming-Chi Kuo voyait l'OLED s'inviter dans la tablette iPad Air l'an prochain. Il n'en est plus si sûr désormais.

Pendant que les tablettes iPad Pro vont s'équiper peu à peu d'un affichage avec rétroéclairage Mini-LED, l'analyste Ming-Chi Kuo indiquait en mars dernier que l'iPad Air pourrait troquer son écran LCD pour de l'OLED en 2022.

Le Mini-LED, dont les qualités d'affichage sont proches de celles de l'OLED avec une durée de vie plus longue et une consommation d'énergie maîtrisée, est aussi plus onéreux à produire.

La logique semblait donc être de proposer des iPad Pro en Mini-LED et de faire évoluer les iPad standard vers l'OLED. Toutefois, l'analyste revient sur sa prévision et estime désormais qu'Apple continuera d'utiliser des dalles TFT-LCD sur les iPad standard en 2022 pour des raisons de coûts et de performances.

L'écran Mini-LED n'est pour le moment proposé que sur l'iPad Pro 12,9 pouces et devrait être proposé l'an prochain sur l'iPad Pro 11 pouces. Entre-temps, des ordinateurs MacBook Pro 14 et 16 pouces ARM devraient bénéficier de cette technologie avant la fin de l'année.

L'analyste note que les MacBook seront les principaux supports du Mini-LED, ce qui suggère que la prochaine du MacBook Air avec puce M2 l'an prochain pourrait aussi accueillir ce type d'écran.