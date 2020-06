iPad Air de quatrième génération en USB-C, iPad Mini en Lightning ?

En dehors des iPad Pro, présentés comme des alternatives aux ordinateurs portables, les produits Apple ne disposent pas de port USB-C et restent attachés à la connectique Lightning.

De nouvelles indiscrétions affirment toutefois que le futur iPad Air 4 serait finalement doté d'un port USB-C, tandis que le nouvel iPad Mini qui l'accompagnerait resterait avec une connectique Lightning.

Le blog MacOTakara évoque également un iPad Air construit sur la plate-forme de l'iPad Pro 11 pouces, sans élaborer plus avant, ce qui pourrait confirmer ce passage à l'USB-C, en plus peut-être de bordures d'écran plus fines.

L'analyste Ming-Chi Kuo a déjà anticipé un lancement de l'iPad Air de quatrième génération en fin d'année 2020 et un nouvel iPad Mini début 2021, avec la promesse d'un processeur puissant et d'un tarif abordable.

De leur côté, les iPhone restent imperméables à la connectique USB-C. L'iPhone 12 conservera un port Lightning et il est question d'une série d'iPhone dépourvue de toute connectique dès l'an prochain.