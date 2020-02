Un premier iPad avec écran Mini LED pour la fin de l'année

Après les écrans puis OLED, Apple compte passer dans un avenir à moyen terme aux technologies d'écran Micro LED alliant de belles qualités de robustesse avec une consommation d'énergie encore réduite.

La firme a investi en R&D dans ce domaine et pourrait lancer bientôt ses premiers produits équipés de ces nouveaux types d'écran en commençant par des affichages de petite taille pour sa montre connectée Apple Watch et peut-être pour un premier dispositif de réalité augmentée, afin de les proposer sur iPhone et iPad.

En attendant cette transition, la firme devrait passer par la forme intermédiaire des écrans avec rétroéclairage de type Mini LED qui permettent déjà de réduire la consommation d'énergie par rapport aux technologies traditionnelles.

Cette évolution est anticipée depuis un certain temps, notamment parce qu'elle permet d'équiper directement des appareils avec des tailles d'écran plus conséquentes, alors que le Micro LED demande encore une certaine maturation des outils de production pour passer aux grandes diagonales d'écran.

Une première tablette iPad équipée d'un affichage Mini LED pourrait être lancée d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, du moins si l'on en croit les rumeurs issues des chaînes d'approvisionnement indiquant qu'Apple aurait reçu les premiers échantillons d'affichages Mini LED provenant de la société Innolux, avant mise en production.

Un lancement des premiers appareils avec écran Mini LED avait été anticipé pour 2021 par l'analyste Ming-Chi Kuo. Cette technologie peut aussi permettre d'affiner le design de futurs iPad ou bien servir à loger de nouveaux composants pour apporter des fonctionnalités supplémentaires.