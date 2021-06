iPad Mini 2021 : la tablette compacte montre ses bordures affinées

Si Apple mise plus volontier sur des formats de 10 à 13 pouces pour ses tablettes tactiles, le modèle iPad Mini reste présent au catalogue et devrait connaître une nouvelle version en fin d'année.

Ses caractéristiques seront remises au goût du jour avec une refonte du design dont on commence à avoir une petite idée. On devrait retrouver la cohérence de style avec les autres produits de la marque, avec des tranches plus franches mais il est également question d'abandonner le bouton Home pour offrir ainsi plus de surface d'affichage.

Le leaker Jon Prosser diffuse des rendus montrant à quoi pourrait ressembler le nouvel iPad Mini et confirme les grandes tendances déjà évoquées. La tablette devrait conserver ses dimensions compactes avec une belle finesse (206 x 138 x 6,1 mm) et se débarrasser de son bouton en façade pour fournir une belle surface d'affichage avec des bordures réduites.

Le lecteur d'empreintes Touch ID serait toujours présent mais cette fois déplacé au niveau du bouton d'alimentation. Au dos, on trouverait un unique capteur photo débordant légèrement de la coque.

L'iPad Mini serait très ressemblant à un iPad Air en version miniature et il abandonnerait la connectique Lightning pour un port USB-C encadré de deux grilles de haut-parleur au son "nettement amélioré".

A bord, on trouvera le SoC Apple A14 Bionic (celui des actuels iPhone 12) et une variante proposera une connexion cellulaire 5G.

L'iPad Mini 6 serait enfin proposé en trois coloris : argent, noir et or et il serait même question du support d'un stylet plus compact que l'Apple Pencil, sans pouvoir dire s'il s'agit de l'Apple Pencil 3 ou d'un Apple Pencil Mini spécial pour cette tablette.