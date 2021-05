iPad Mini : une nouvelle version avant la fin de l'année

L'analyste Ming-Chi Kuo croit toujours en l'arrivée d'un nouvel iPad Mini avant la fin de l'année, avec un écran un peu plus grand grâce aux bordures plus fines.

Ces derniers mois, Apple a renouvelé une bonne partie de sa gamme de tablettes tactiles iPad et iPad Pro, profitant de l'engouement suscité par la crise sanitaire mêlant confinement, télétravail et école à distance.

Un modèle a échappé à cette révision générale : la tablette compacte iPad Mini qui n'a plus évolué depuis quelque temps, le modèle encore au catalogue exploitant un affichage 7,9 pouces et tournant sous Apple A12 Bionic.

Plusieurs rumeurs ont évoqué la préparation dune nouvelle version (on évoque même un iPad Mini Pro) avec un SoC plus récent et un affichage un peu plus grand, profitant de bordures réduites, et qui pourrait donc passer à une diagonale allant de 8,4 à 9 pouces selon les sources.

Si rien n'indique pour le moment qu'une telle tablette est préparation, l'analyste Ming-Chi Kuo affirme cependant qu'elle est bien réelle et sera lancée à l'automne prochain.

Aucun détail n'est donné mais elle pourrait être lancée conjointement avec un iPad standard positionné en ouverture de gamme.