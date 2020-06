Un nouvel iPad 10,8 cette année, l'iPad Mini 8,5 pouces pour 2021

Les diagonales d'écran vont évoluer sur les prochaines tablettes tactiles iPad d'Apple avec un nouveau modèle standard cette année et un iPad Mini en 2021, selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

Tout en consolidant sa gamme iPad Pro et en préparant l'arrivée de la 5G, Apple n'oublie son offre classique et devrait continuer de faire évoluer ses modèles iPad et iPad Mini.

L'analyste Ming-Chi Kuo y va de nouveau de ses prédictions en affirmant qu'un iPad avec une diagonale de 10,8 pouces doit être lancé plus tard dans l'année, sans indiquer s'il s'agira d'une évolution de l'iPad 10,2 ou de l'iPad Air 10,5.

Il devrait en revanche bénéficier du chargeur 20W aperçu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, au lieu du modèle 18W habituel.

Ce même chargeur se retrouvera dans l'emballage d'un futur iPad Mini 8,5 pouces attendu pour sa part l'an prochain, toujours selon les estimations de l'analyste.

Il prendra la suite de l'iPad Mini 4 et devrait proposer une fiche technique adaptée en conséquence. Selon les dernières rumeurs, le chargeur 20W ne serait proposé qu'en option sur la série iPhone 12, les smartphones étant livrés cette année sans chargeur ni écouteurs.