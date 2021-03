Kuo : iPad Air OLED et MacBook Air Mini-LED pour 2022

La conférence d'Apple du printemps, peut-être en avril, doit permettre de dévoiler une première tablette tactile iPad Pro 12,9 dotée d'un affichage Mini-LED en attendant une transition plus large.

Mais d'autres évolutions sont à venir, continue de prédire l'analyste Ming-Chi Kuo. Ce dernier évoque toujours l'arrivée d'une tablette iPad Air passant à un affichage OLED l'an prochain.

La stratégie serait la suivante : utiliser le rétroéclairage Mini-LED pour les produits de productivité comme l'iPad Pro grâce à une technologie dont les qualités se rapprochent de l'OLED sans certains inconvénients comme le burn-in induisant une durée de plus courte, et passer à l'OLED les produits grand public.

Ainsi, l'analyste anticipe l'arrivée d'un MacBook Air avec un affichage Mini-LED en 2022, ce qui contribuera à démocratiser cette technologie. La firme californienne a d'autres atouts dans sa manche, comme le Micro-LED et le micro-OLED en cours de développement et qui pourrait se retrouver dans les montres Apple Watch et surtout pour les écrans de produits tels que des casques de réalité virtuelle et des lunettes de réalité augmentée.