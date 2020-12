iPad Pro avec écran Mini-LED : la tablette toujours espérée au premier trimestre 2021

La firme Apple a renouvelé en 2020 ses tablettes iPad standard mais on attend toujours du nouveau concernant la série iPad Pro dont les futurs modèles devraient apporter une nouveauté en matière d'affichage.

La prochaine tablette iPad Pro 12,9 pouces devrait en effet se doter d'un écran avec rétroéclairage mini-LED permettant d'offrir des caractéristiques d'affichage améliorées en matière d'intensité des couleurs et de gestion des noirs et des contrastes. Cela permettrait de se rapprocher des qualités d'un écran OLED sans certains des inconvénients de ce dernier tel que le burn-in et une durée de vie plus courte.

Selon une information de Digitimes, cet iPad Pro 12,9 serait toujours programmé pour le premier trimestre 2021, ce qui va dans le sens de précédentes rumeurs pointant vers la même fenêtre. L'iPad Pro 11 resterait pour sa part avec un affichage LCD standard.

Cette évolution est vue comme un première étape qui devrait s'étendre ensuite à d'autres produits Apple au cours de l'année, et constituer une phase intermédiaire avant l'utilisation d'affichages micro-LED sur lesquels la firme a réalisé des recherches.

BOE pour l'OLED des iPhone, des AirPods Pro 2 en deux tailles

Dans le même temps, le fabricant chinois d'écrans BOE aurait été validé pour fournir des affichages OLED pour l'iPhone, dans un effort de diversification des fournisseurs.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips ? pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Parallèlement, une autre rumeur a émergé avançant que les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 seront proposés en deux tailles. Le leaker Mr. White montre des photos des composants internes des iPad Pro avec deux longueurs de câble différentes et toujours la présence d'une puce de communication Apple W2.