Mini LED : l'iPad Pro sera le premier et dès la fin de l'année

| Source : The Verge

Tandis qu'Apple semble accélérer son projet d'adoption des écrans Mini LED dans ses produits, l'analyste Ming-Chi Kuo affirme que le premier d'entre eux sera l'iPad Pro et dès la fin de l'année.

Selon les notes d'analystes, tout semble indiquer qu'Apple va amorcer une transition des affichages LED aux écrans Mini LED, plus économes en énergie et aux qualités se rapprochant des écrans OLED (et sans le risque de burn-in), pour assurer le rétroéclairage dans ses produits l'an prochain.

Cette évolution devrait émerger dès la fin de l'année avec un premier iPad Pro doté d'un affichage Mini LED, selon une nouvelle note de l'analyste Ming-Chi Kuo. Il s'agira du nouvel iPad Pro 12,9 pouces et les progrès réalisés dans l'intégration de la technologie seraient tels qu'il ne serait pas nécessaire d'attendre 2021 pour la voir débarquer.

L'iPad Pro ne serait que le premier d'une longue liste de produits Apple qui en profiteront ensuite, des iPad standard (iPad 10,2 et iPad Mini) aux MacBook Pro en passant par l'iMac Pro 27 pouces.

D'après un rapport diffusé en début de semaine, Apple aurait trouvé au moins un fournisseur d'affichages Mini LED supplémentaire et capable de prendre en charge une bonne portion de la production d'écrans pour iPad et MacBook tout en permettant d'abaisser les coûts de production.

L'écran Mini LED pourrait être présenté comme un élément premium des iPad Pro, alors que le récent iPad Air a vu ses fonctionnalités se rapprocher de cette catégorie par son design et en embarquant le SoC Apple A14et en proposant une connectique USB-C au lieu de Lightning.