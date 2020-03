Apple : un iPad Pro plus grand et en mini-LED pour la fin d'année

La semaine dernière, Apple a officialisé un refresh de son iPad Pro. La tablette tactile dédiée aux professionnels se dote ainsi q'un SoC A12Z Bionic associé à 6 Go de RAM, un écran ProMotion à 120 Hz ainsi qu'un scanner LiDAR.

Mais Apple pourrait en avoir conservé sous le coude à en croire DigiTimes qui évoque le lancement d'un iPad Pro au format plus imposant d'ici le quatrième trimestre.

Rappelons que les deux modèles évoqués la semaine dernière se déclinent en 11 et 12,9 pouces. Selon DigiTimes, l'iPad Pro de fin d'année afficherait une diagonale bien plus imposante, et opterait pour une technologie d'écran mini-LED. Il s'agit d'une technologie LCD reposant sur l'utilisation de mini LED pour un rétroéclairage de précision. En résultent des noirs plus intenses et une meilleure gestion de l'énergie.

Ce nouvel iPad Pro devrait être compatible 5G et embarquer une puce A13X bien plus performant que l'A12Z lancé dans les deux iPad Pro de la semaine dernière.