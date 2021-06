La tablette iPad pourrait passer à l'OLED l'an prochain

Touf en restant fidèle aux dalles LCD IPS pour ses tablettes tactiles, Apple a annoncé il y a quelques semaines une tablette iPad Pro 12,9 avec un affichage profitant d'un rétro-éclairage Mini-LED (sous une dalle LCD) offrant des propriétés se rapprochant de celles de l'OLED.

Pour autant, la firme pourrait migrer plus franchement vers l'OLED dans ses tablettes dès l'an prochain. La rumeur a déjà circulé précédemment et elle se voit confirmée dans un article de la publication ETNews qui anticipe la présence d'affichages OLED fournis par Samsung et LG dans certains iPad en 2022.

Ce serait une première pour cette catégorie de produits mais peut-être aussi un ajustement par rapport aux iPhone qui sont désormais tous passés (pour les modèles standard) à l'OLED cette année, même l'iPhone 12 Mini et son affichage 5,4 pouces.

Hormis pour quelques tablettes premium, la technologie OLED reste rare dans cette catégorie de produit, aussi bien côté iOS qu'Android. Ce type d'écran offre des avantages en termes de couleurs, de constrastes et de consommation d'énergie mais ils sont encore coûteux et ont une durée de vie plus courte et marquée par les problèmes potentiels de burn-in.

Selon les prédictions de l'analyste Ming-Chi Kuo du début du printemps, c'est une tablette iPad Air qui profiterait la première d'un écran OLED.