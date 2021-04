iPad Pro : écran Mini-LED, puce M1, Thunderbolt et compatible 5G !

Apple dévoile une nouvelle tablette iPad Pro dotée de la puce ARM M1 et pour la première fois une compatibilité 5G ainsi que d'un affichage avec rétroéclairage mini-LED.

Comme prévu, Apple a dévoilé une nouvelle série de tablettes tactiles iPad Pro lors de son événement du 20 avril avec quelques surprises au menu et toujours la volonté d'en faire quelque chose à mi-chemin entre la tablette et l'ordinateur portable.

La nouvelle gamme, toujours composée d'un modèle 12,9 pouces et d'une version 11 pouces, s'équipe à son tour de la puce Apple M1 déjà présente à bord des MacBook Air et MacBook Pro 13, mais aussi du nouvel iMac, présenté également durant l'événement.

On retrouve la configuration avec 8 coeurs CPU, 8 coeurs GPU et 16 coeurs NPU, le tout promettant des performances générales améliorées de 50% et des performances graphiques dopées de 40%.

Cela permettra aussi d'apporter pour la première fois une compatibilité 5G sur les variantes avec connectivité cellulaire (en sub-6 GHz, la 5G mmWave restant réservée aux seuls modèles US).

Si l'iPad Pro 11 conserve un affichage Liquid Retina avec luminosité 600 nits, l'iPad Pro 12,9 est le premier à proposer un affichage Liquid Retina XDR de 1000 nits (et jusqu'à 1600 nits en HDR) exploitant pour la première fois quelque 10 000 mini-LED en rétroéclairage.

La nouveauté de l'iPad Pro se cache aussi dans le capteur photo avant pour la visioconférence FaceTime. Son module 12 megapixels inaugure un mode Center Stage qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser l'image et maintenir le sujet dans le cadre en utilisant son grand angle de vision de 122 degrés.

Il sait aussi adapter le cadre si une deuxième personne s'invite dans le champ, donnant l'impression d'avoir son cadreur personnel pour être toujours au centre de l'attention.

A l'arrière, on retrouve un double capteur photo 12 megapixels (grand angle) + 10 megapixels (ultra grand angle) associé au scanner LiDAR pour la réalité augmentée / cartographie de l'environnement.

Quatre haut-parleurs avec compatibilité Dolby Atmos et cinq micros permettront de visionner des contenus vidéo ou de s'adonner à la création / édition de contenus, d'autant plus que la capacité maximale passe à 2 To de stockage.

Les nouveaux iPad Pro deviennent compatibles Thunderbolt avec des débits grimpant jusqu'à 40 Gbps. Côté accessoires, on retrouvera le stylet Apple Pencil, le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio.

Les nouveaux iPad Pro arrivent au mois de mai et les tarifs restent ceux de produits haut de gamme :

iPad Pro 11 128 Go : 899 € / 1069 € (5G)

(5G) iPad Pro 11 256 Go : 1009 € / 1179 € (5G)

(5G) iPad Pro 11 512 Go : 1229 € / 1399 € (5G)

(5G) iPad Pro 11 1 To : 1669 € / 1839 € (5G)

(5G) iPad Pro 11 2 To : 2109 € / 2279 € (5G)