iPad : Apple étudierait des formats encore plus grands que 12,9 pouces

Les tablettes iPad Pro ont permis de sortir des diagonales 9,7 et 7,9 pouces des modèles standard en poussant jusqu'à 12,9 pouces. Mais Apple verrait encore plus grand.

Longtemps, les tablettes iPad ont offert des diagonales de 9,7 pouces puis 7,9 pouces avec l'iPad Mini. L'arrivée de la gamme iPad Pro a porté ces valeurs à 11 et 12,9 pouces, établissant de nouveaux standards pour des tablettes qui visent à remplacer avantageusement les ordinateurs portables.

Avec la crise sanitaire mondiale et l'accent mis sur le télétravail et l'école à distance, les tablettes tactiles ont trouvé une nouvelle jeunesse et ont été fortement plébiscitées.

Dans cette vision de tablettes iPad pouvant prendre la place de PC portable en offrant plus de souplesse d'usage, Apple étudierait la possibilité de concevoir des tablettes iPad avec des diagonales au-delà de 12,9 pouces.

C'est ce qu'affirme Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa nouvelle newsletter Power On, en précisant une fenêtre de tir pas avant 2023 au mieux. Les modèles de l'an prochain resteront au même format mais avec un dos en verre pour intégrer pour la première fois de la charge sans fil.

Il évoque toujours aussi l'arrivée d'un MacBook Pro avant la fin de l'année, avec nouveau design, plus de connectiques et une puce ARM M1X à bord. S'il espère toujours une possible annonce durant l'été, cela ne sera sans doute pas avant septembre, avec une commercialisation durant l'automne.