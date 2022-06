La prochaine tablette iPad standard passera-t-elle déjà à l'USB-C ?

Les tablettes iPad Pro et même la récente tablette iPad Air sont passées à une connectique USB-C, tandis que l'iPad Mini a également amorcé cette transition avec la dernière version.

Reste encore l'iPad standard avec une connectique Lightning mais cela ne saurait durer, selon 9to5Mac. Le modèle d'entrée de gamme s'apprête en effet à basculer lui aussi du côté de l'USB-C.

La dixième génération de l'iPad standard serait donc celle du passage de la gamme entière de tablettes tactiles à cette connectique, ce qui va permettre une homogénéisation sensible au niveau des accessoires mais aussi de nouvelles capacités en matière de charge et de vitesses de transfert.

Une évolution significative dans la forme et le fond

La tablette, identifiée sous la référence J272, devrait passer à un affichage Retina de 10,5 pouces ou 10,9 pouces (au lieu de 10,2 pouces) grâce à l'affinement des bordures, similaire à celle de l'iPad Air mais sans certains raffinements (espace colorimétrique étendu, luminosité...).

A bord, on devrait trouver un SoC Apple A14 Bionic, au lieu de l'actuel Apple A13, et une compatibilité 5G pour les variantes équipées d'un modem. La source de 9to5Mac n'indique pas si le design évoluera vers un format plus proche des derniers iPad Pro (avec tranches droites) même si cela reste probable.