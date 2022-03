iPad Air 5 : la tablette tactile monte en puissance avec la puce Apple M1

Apple officialise sa nouvelle tablette iPad Air et la fait passer au SoC Apple M1 pour en faire une machine surpuissante et maintenant compatible 5G.

La rumeur n'avait pas menti : pour sa nouvelle tablette iPad Air, Apple n'a pas suivi la logique de l'intégration d'un SoC Apple A15 mais propose directement une puce Apple M1 telle qu'elle est diffusée dans beaucoup de produits de la marque, de la tablette iPad Pro au MacBook Pro.

Cela va fournir d'une part une énorme puissance et un produit venant compléter l'iPad Pro déjà passé à la puce M1 et d'autre part le support pour la première fois de la compatibilité 5G pour la version cellulaire.

On retrouve l'écran Liquid Retina de 10,9 pouces 2360 x 1640 pixels avec un lecteur d'empreintes Touch ID déporté sur le bouton d'alimentation et affichage Truetone tandis que la puce M1 est annoncé avec 8 coeurs CPU et 8 coeurs GPU, associée à 8 Go de RAM et intégrant toujours un Neural Engine.

A l'arrière, on trouvera un capteur photo 12 megapixels avec ouverture f/1,8 et support du Smart HDR 3 ainsi qu'une capacité d'enregistrement vidéo jusqu'en 4K. A l'avant, c'est aussi un capteur 12 megapixels avec angle de vision 122 degrés et possibilité d'enregistrement vidéo 1080p. Il est également compatible avec le Cadre Centré pour FaceTime.

Le port USB-C est toujours de la partie mais il double ses vitesses de transfert par rapport à la génération précédente avec désormais un débit de 10 Gbps pour transférer photos et vidéos volumineuses plus vite. C'est aussi la porte d'entrée pour les accessoires, de l'appareil photo aux périphériques de stockage ou aux moniteurs.

L'iPad Air de cinquième génération tourne sous iOS 15 avec gestion du multitâche et reconnaissance de texte, et supporte le stylet Apple Pencil de 2ème génération. Il est aussi compatible avec le Magic Keyboard.

Le nouvel iPad Air sera disponible en 64 Go ou 256 Go. Les précommandes débuteront le 11 mars et les ventes démarreront le 18 mars. Comme toujours, on trouvera la tablette en version WiFi seul à partir de 699 € ou bien WiFi + Cellulaire 5G à partir de 869 €.