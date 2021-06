WWDC 2021 : iPadOS se concentre sur le multitâche et l'ergonomie

Si les iPhone profiteront de iOS 15 à l'automne, Apple n'oublie pas ses tablettes iPad avec une nouvelle version de iPadOS présentée lors de la keynote d'ouverture de l'événement WWDC 2021.

iPadOS 15 met l'accent sur l'intuitivité des interactions et l'intérêt du multitâche permis par le grand écran des tablettes. La présentation a débuté par la mise en avant de grands widgets destinés à offrir une vue suffisante du contenu (par exemple Apple TV+, Apple Arcade) et commencer à interagir avant même d'accéder à l'application correspondante.

Avec des widgets de plus grande taille, le risque est de voir l'écran d'accueil s'étirer sur de multiples pages. Pour y remédier, iPadOS 15 introduit une fonction App Library qui regroupe en un écran les applications ou groupes d'applications, permettant d'y accéder d'un tap.

La firme est revenue sur le point fort de iPadOS, à savoir les capacités multitâches et la possibilité de faire tourner plusieurs applications simultanément. Un petit menu apparaîtra désormais au sommet de l'écran pour activer plus rapidement cet aspect et lancer par exemple le mode Split View avec deux applications affichées dans deux fenêtres accolées.

L'ergonomie n'est pas oubliée et l'affichage d'un email depuis l'une des fenêtres se fera dans une vue centrée pour un meilleur confort de lecture. Apple a également voulu montrer la facilité pour choisir et organiser les applications en Split View.

Toutes les applications ouvertes restent par ailleurs faciles d'accès grâce au dock virtuel The Shelf qui les affiche à la base de l'écran, permettant d'y revenir très rapidement.

L'application Notes gagne en facilité d'accès grâce à une activation avec le stylet Apple Pencil depuis l'angle inférieur droit de la tablette (Quick Note) pour noter une information et les notes peuvent être ensuite retrouvées d'un simple glisser et envoyées vers d'autres appareils.

Il sera possible d'y ajouter des mentions faisant référence à une personne (précédées d'un @) mais aussi des hashtags, que l'on pourra ensuite utiliser pour retrouver un document à l'aide de Spotlight.

Les tablettes iPad vont par ailleurs se transformer en véritables outils de traduction instantanée à l'écrit mais aussi à l'oral avec une traduction effectuée en temps réel. Il sera également possible de traduire un texte affiché dans une image.

Last but not least, les iPad vont pouvoir se transformer en outils de création d'applications avec le support de Swift Playgrounds avec fonctions d'apprentissage du code, de réalisation de projets et même de soumission directe d'applications dans l'Ap Store !