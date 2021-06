WWDC 2021 : iOS 15 peaufine les services et vous aide à garder le focus

Comme prévu, Apple a livré un premier aperçu de iOS 15 durant la keynote d'ouverture de son événement développeurs annuel WWDC 2021, toujours réalisé sous forme de conférence diffusée uniquement en ligne.

La présentation s'est concentrée sur un certain nombre de nouveautés introduites par ses applications et services avec toujours l'idée de simplifier la vie des utilisateurs tout en fournissant des outils permettant un maximum d'interactions mais avec aussi la volonté de donner un certain contrôle sur le flux d'information en fonction des moments de la journée.

FaceTime

Avec iOS 15, le service de vidéconférence FaceTime continue d'évoluer avec un effort pour améliorer le rendu. Au-delà de la qualité d'image, renforcée par un mode Portrait désormais disponible avec FaceTime, c'est le son qui est optimisé pour donner l'impression d'être dans la même pièce.

Cela est rendu possible par la fonction Spatial Audio de spatialisation du son associé à la portion d'image d'où il est censé provenir, en l'occurrence ici de tel ou tel interlocuteur. Apple ajoute également la séparation de la voix du reste de l'environnement sonore pour des conversations claires et audibles.

Et pour les interactions, on trouvera la fonction SharePlay permettant d'écouter avec son groupe d'interlocuteurs de la musique ensemble, ou bien de la vidéo ou encore de partager son écran, le tout avec un flux protégé de bout en bout.

Une API SharePlay permettra aux développeurs d'exploiter cette fonctionnalité de partage et Apple cite déjà des services comme Disney+, Hulu, Tiktok ou Twitch, à regarder avec sa tribu.

FaceTime Link permettra pour sa part de faciliter l'organisation d'une visioconférence et fonctionnera même avec les terminaux Android qui accèderont au flux via un navigateur Web.

Focus

Parce que l'on n'a pas toujours envie ou besoin d'être connecté et d'être distrait par divers messages, iOS essaie de mieux organiser les contenus reçus et de donner la possibilité de se déconnecter temporairement des notifications.

Focus donne toute latitude pour décider quelles applications et quelles personnes pourront vous contacter selon que vous êtes chez vous ou au travail, ou bien de profiter d'un moment personnel.

Ces différents réglages sont synchronisés avec les autres appareils Apple et se reflèteront donc de la même façon sur les autres équipements.

Live Text

Une fonction intéressante de iOS 15 sera de pouvoir capturer du texte dans les images et photos pour le récupérer dans une note ou bien pour initier une recherche. On pourra ainsi retrouver une boutique ou un article d'après le texte affiché, en quelques taps.

A noter que la fonction Live Text fonctionnera aussi en français et pourra être utilisée pour identifier un livre, un animal ou une fleur affichée dans une image. Elle est également reliée au moteur de recherche Spotlight pour fournir des résultats.

Wallet

Avec iOS 15, il sera désormais possible de créer des clés virtuelles pour sa maison, le bureau mais aussi d'activer des clés virtuelles pour une chambre d'hôtel, disponibles immédiatement avant même d'arriver sur place.

L'application Wallet permettra en outre de stocker des copies virtuelles sécurisées de ses documents d'identité qui pourront être présentés aux autorités, comme par exemple dans un aéroport (annoncé aux Etats-Unis, à voir si cela sera aussi disponible chez nous).

Weather et Map

L'application Weather gagne en détails sur iOS 15 avec de nouvelles animations détaillées et des graphiques fournissant toujours plus d'informations sur une position donnée.

De son côté, Map s'enrichit également de nouveaux détails dans sa cartographie. Cela concerne surtout certaines grandes villes dont on pourra apprécier les bâtiments en 3D avec des effets de lumière selon le moment de la journée ou de la nuit.

L'application gagne en information associée au trafic et vise à faciliter encore la navigation et l'orientation d'après la carte, avec un souci du détail de l'environnement routier et un guidage fin avec signalisation précise des voies sur les échangeurs.

Ces données enrichies se retrouveront bien sûr dans Apple CarPlay plus tard. Un élément intéressant sera l'utilisation de la réalité virtuelle pour assurer un guidage très précis au sein des villes, les indications s'affichant en surimpresssion sur l'environnement. Serait-ce un indice de l'arrivée d'un capteur LiDAR sur tous les futurs iPhone 13 ?

La première version beta de iOS 15 destinée aux développeurs débarque dès aujourd'hui. Pour le grand public, rendez-vous comme d'habitude cet automne !