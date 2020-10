iPhone 12 : une fuite lâche les prix et les disponibilités

| Source : The Verge

Une nouvelle fuite prétend tout dévoiler des prix et des disponibilités de la future série iPhone 12, à quelques jours de sa présentation officielle.

Une fuite du leaker Kang ne vous épargnera rien des derniers détails de la série iPhone 12 à quelques jours de sa présentation officielle du 13 octobre. Elle vient confirmer un certain nombre d'informations mais ajoute surtout celles des prix et des disponibilités des futurs smartphones 5G.

On trouverait donc bien quatre modèles distincts avec pour chacun un affichage Super Retina XDR et le support du Dolby Vision HDR,en plus de la compatibilité 5G.

iPhone 12 Mini 5,4 pouces, 64 ou 256 Go, double capteur photo, prix de départ 699 dollars , précommandes le 6 ou 7 novembre, lancement le 13 ou 14 novembre

5,4 pouces, 64 ou 256 Go, double capteur photo, prix de départ , précommandes le 6 ou 7 novembre, lancement le 13 ou 14 novembre iPhone 12 6,1 pouces, 64 ou 256 Go, double capteur photo, prix de départ 799 dollars , précommandes le 16 ou le 17 octobre, lancement le 23 ou le 24 octobre

6,1 pouces, 64 ou 256 Go, double capteur photo, prix de départ , précommandes le 16 ou le 17 octobre, lancement le 23 ou le 24 octobre iPhone 12 Pro 6,1 pouces, 128 ou 512 Go, triple capteur photo avec zoom optique x4 et capteur LiDAR, prix de départ 999 dollars , précommandes le 16 ou 17 octobre, lancement le 23 ou 24 octobre

6,1 pouces, 128 ou 512 Go, triple capteur photo avec zoom optique x4 et capteur LiDAR, prix de départ , précommandes le 16 ou 17 octobre, lancement le 23 ou 24 octobre iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces, 128 ou 512 Go, triple capteur photo avec zoom optique x5 et capteur LiDAR, prix de départ 1099 dollars, précommandes le 13 ou 14 novembre, lancement le 20 ou 21 novembre.

Selon ces données, les iPhone 12 et 12 Pro seraient lancés les premiers en octobre, suivis de l'iPhone 12 Mini en novembre pour finir avec l'iPhone 12 Pro Max sur fin novembre.

Les iPhone 12 seraient bien dépourvus de chargeur et d'écouteurs dans la boîte mais Apple annoncerait lors de l'événement de nouveaux chargeurs MagSafe avec fixation magnétique.

Il sera aussi question d'un HomePod Mini dont le prix devrait se situer à 99 dollars. Il embarquerait un processeur Apple S5 et serait commercialisé vers mi-novembre. Un autre leaker, Jon Prosser, signale qu'en revanche le tracker Apple AirTag aurait été repoussé au printemps 2021.