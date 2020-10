iPhone 12 et Mini avec 4 Go de RAM, et un peu plus pour les versions Pro

Pour la présentation des iPhone 12, Apple a largement vanté les mérites du SoC Apple A14 Bionic mais n'a rien dit, comme à son habitude, de la quantité de RAM embarquée.

Il a fallu aller chercher l'information dans la beta de Xcode 12.1 et dans les premiers résultats de benchmark. Si les smartphones Android proposent désormais régulièrement 8 à 12 Go de RAM, les iPhone restent sur une base de 3 à 4 Go de RAM selon les modèles.

C'est le cas de l'iPhone 11 Pro Max, modèle le plus haut en gamme de la précédente série. Les données récoltées par MacRumors révèlent que les iPhone 12 Mini et iPhone 12 resteront sur cette quantité de 4 Go de RAM.

En revanche, les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max passeront pour la première fois à 6 Go de RAM, ce que semble aussi indiquer les résultats obtenus sur Geekbench.

Ils rejoignent ainsi les tablettes iPad Pro qui embarquent déjà 6 Go de RAM pour épauler le multitâche et la réalité augmentée. On notera que les iPhone 12 Pro embarquent eux aussi désormais un capteur LiDAR cartographiant l'environnement immédiat et épaulant l'autofocus pour les photos et vidéo en ambiance peu lumineuse.