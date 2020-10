iPhone 12 : quatre smartphones 5G avec Apple A14, capteur LiDAR et accessoires MagSafe

Apple officialise enfin sa série iPhone 12 avec 4 modèles, de l'iPhone 12 Mini à l'iPhone 12 Pro Max, tous en 5G, avec SoC Apple A14 et des qualités photo et vidéo encore améliorées.

Un peu plus tard que d'habitude pour cause de crise sanitaire, Apple a levé le voile sur sa série iPhone 12 dont l'importance est particulière cette année puisqu'elle va accompagner la démocratisation de la 5G.

Cette série est donc très attendue par les opérateurs dans le monde entier pour promouvoir la 5G. Car la série iPhone 12 est donc pour la première fois compatible 5G, en sub-6 GHz et en bande millimétrique (mmWave) déjà proposée aux Etats-Unis.

Le design correspond à ce qui était attendu avec des tranches en aluminium carrées et marquées, qui permettent aussi de bien placer les antennes nécessaires et un style plus rectangulaire adouci par des angles très arrondis.

La gamme des iPhone 12 embarque comme prévu un SoC Apple A14 Bionic, déjà aperçu avec l'iPad Air annoncé le mois dernier, et se dote d'une protection d'écran Ceramic Shield présentée comme 4 fois plus résistante aux chutes que le verre protecteur habituel des smartphones, pour mettre à l'abri l'affichage OLED Super Retina XDR présent sur tous les modèles.

Apple décompose sa gamme en iPhone 12 Mini / iPhone 12 dotés de deux capteurs photo 12 + 12 megapixels d'un côté et iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max, avec triple capteur photo 12 + 12 + 12 megapixels, de l'autre.

L'iPhone 12 Mini est présenté comme le plus compact de la bande avec son affichage 5,4 pouces dans le volume d'un iPhone 4,7 pouces, et avec une étanchéité IP68 le protégeant des éclaboussures, immersions et infiltrations de poussière.

La série iPhone 12 s'offre la nouveauté de pouvoir enregistrer la vidéo en 4K mais aussi en Dolby Vision en temps réel avec possibilité de réalisation et de montage directement depuis l'appareil mobile.

Apple a clairement mis l'accent sur les capacités photographiques et vidéo de ses iPhone 12, au point d'en faire des équipements pour les réalisateurs de demain, avec un rendu soigné grâce aux algorithmes de photographie computationnelle.

Pour les utilisateurs plus avancés, les iPhone 12 Pro comportent trois capteurs photo et proposent un format Apple ProRAW permettant de retraiter les clichés a posteriori. Bonne nouvelle, une API sera fournie aux développeurs pour l'intégrer dans des applications tierces, ne le limitant pas aux seuls services et applications d'Apple.

Les modèles sont aussi équipés d'un capteur LiDAR additionnel qui va cartographier l'environnement immédiat pour les besoins de la réalité augmentée. Mais son intérêt est double puisqu'il est suffisamment précis pour servir de complément d'autofocus en conditions de luminosité faible et en photo de nuit, avec une bien plus grande efficacité qu'un autofocus standard.

Pour les accessoires, Apple ressuscite la marque MagSafe qui va tirer parti du cercle d'aimants présent au dos des iPhone 12 permettant de placer précisément le socle de charge sans fil et d'en tirer la meilleure efficacité.

On trouvera ainsi des accessoires à clipser au dos du smartphone, même au travers d'un étui de protection et un chargeur sans fil 15W (standard Qi).

Bien sûr, tous les iPhone 12 profitent du nouvel environnement mobile iOS 14 avec l'apport des widgets et la nouveauté des Extraits d'Apps pour découvrir des applications sans avoir à les installer.

Les iPhone 12

L'iPhone 12 6,1 pouces pourra être précommandé à partir du vendredi 16 octobre, la commercialisation débutant le 23 octobre :

iPhone 12 64 Go : 909 €

iPhone 12 128 Go : 959 €

iPhone 12 256 Go : 1079 €

L'iPhone 12 Mini 5,4 pouces pourra être précommandé à partir du 6 novembre pour une commercialisation le 13 novembre :

iPhone 12 Mini 64 Go : 809 €

iPhone 12 Mini 128 Go : 859 €

iPhone 12 Mini 256 Go : 979 €

Les iPhone 12 Pro

L'iPhone 12 Pro 6,1 pouces pourra être précommandé à partir du 16 octobre, avec commercialisation le 23 octobre :

iPhone 12 Pro 128 Go : 1159 €

iPhone 12 Pro 256 Go : 1279 €

iPhone 12 Pro 512 Go : 1509 €

L'iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces pourra être précommandé à partir du 6 novembre, avant la commercialisation le 13 novembre :

iPhone 12 Pro Max 128 Go : 1259 €

iPhone 12 Pro Max 256 Go : 1379 €

iPhone 12 Pro Max 512 Go : 1609 €

En attendant leur arrivée, n'oubliez pas que l'événement Amazon Prime Day bat son plein en ce moment avec des promotions sur de nombreuses smartphones dont les iPhone 11 Pro / 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone X à prix réduit...