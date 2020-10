Où précommander les iPhone 12 et iPhone 12 Pro au meilleur prix ? 50 € de réduction !

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, tous deux avec écran 6,1 pouces, puce Apple A14 et 5G, entrent en phase de précommande avant leur commercialisation le 23 octobre.

Avec la crise sanitaire, le lancement de l'iPhone 12 est reporté sur les mois d'octobre et novembre cette année, avec pas moins de quatre variantes à mettre sur le marché.

Les deux premiers modèles sont dès à présent en précommande. Il s'agit des iPhone 12 et iPhone 12 Pro, c'est à dire les deux modèles dotés d'un affichage 6,1 pouces, avec une commercialisation à partir du 23 octobre 2020.

Les deux smartphones embarquent tous les deux une puce Apple A14 Bionic (avec 4 Go de RAM pour l'iPhone 12 et 6 Go de RAM pour l'iPhone 12 Pro) avec compatibilité 5G en bande sub-6 GHz.

Tous deux sous iOS 14, ils se distinguent par leur configuration photo : 2 capteurs pour l'iPhone 12 et 3 capteurs pour l'iPhone 12 Pro qui ajoute également un module LiDAR renforçant les capacités d'autofocus en faible luminosité, au-delà des possibilités de cartographie de l'environnement pour la réalité augmentée.

L'iPhone 12 est par ailleurs disponible en 64, 128 ou 256 Go alors que l'iPhone 12 Pro est proposé en 128, 256 ou 512 Go. Le choix de la capacité de l'usage, notamment s'il s'agit de réaliser beaucoup de photos et vidéos en 4K.

L'iPhone 12 démarre à 809 € et l'iPhone 12 Pro à 909 €. Ils peuvent être précommandés, outre sur le site officiel d'Apple, chez plusieurs marchands :



et opérateurs avec notamment Sosh qui propose 50 € de réduction sur les deux modèles :