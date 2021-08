Les meilleurs promotions du jour avec l'Apple iPhone 12 et notre Énorme sélection !!!!

L’iPhone 12 64 Go est actuellement en promo sur Cdiscount et profite d’une offre alléchante. Vous trouverez aussi notre énorme sélection du jour.

Aujourd’hui, l’Apple iPhone 12 64 Go est en promo chez Cdiscount. Il profite d’un affichage OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 pixels x 1170 pixels et un DPI de 460 ppp. Cet iPhone exploite un SoC A14 Bionic 6 cœurs accompagné de 64 Go de stockage.

Du côté de la photographie, on pourra trouver un double capteur photo à l’arrière de 12 mégapixels pour chaque module. Quant au capteur photo frontal, il est également de 12 mégapixels. Pour finir, cet iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

L’Apple iPhone 12 64 Go est actuellement affiché à 799 € seulement chez Cdiscount, au lieu de 909 € !





Voici notre sélection des bons plans du jour chez tous les webcommercants :

PC portable

Accessoire

Son

Casque Soundcore Anker Life Q30 à 60 € au lieu de 80 € avec le coupon à activer (Amazon)

Sennheiser HD 350BT à 86 € au lieu de 99 € (Amazon)





Maison

N'hésitez pas à consulter nos bons plans avec le trio du jour, la souris Razer Orochi V2, le disque SSD Crucial P5 1 To et le vélo électrique Xiaomi Mi Smart ou alors l’écran Xiaomi Monitor 1C à moins de 100 € et le bracelet Mi Band 6 à prix cassés, et d’autres bons plans…