L’écran Xiaomi Monitor 1C à moins de 100 € et le bracelet Mi Band 6 à prix cassé, et d’autres bons plans…

Commençons par le Xiaomi Redmi PC Monitor 1A qui profite actuellement d’une réduction chez AliExpress.

C’est une dalle de type IPS de 23,8" avec une définition FHD de 1920 x 1080 px, un ratio de 16:9 et un angle de vision de 178°. Le cadre de la dalle est très étroit et la partie la plus fine fait 7,3 cm. De plus, localisés en bas et au dos, on peut observer un port HDMI, un port VGA et l’entrée de l’alimentation.

Actuellement sur AliExpress et envoyé depuis l’Espagne, le Xiaomi Redmi PC Monitor 1A est au prix de 96 € au lieu de 149 € avec le code SDFRD100.



Passons ensuite avec au bracelet connecté Mi Band 6 qui bénéficie aussi d’une promo.

Pour rappel ce dernier propose un affichage couleur AMOLED de 1,56 pouce (326 ppi) et permet le suivi de vos activités tout au long de la journée et notamment lorsque vous faites du sport avec ses 30 modes intégrés. Le bracelet est certifié 5 ATM et vous permet de le conserver sous la pluie ou sous la douche.

Le Mi Band 6 est équipé d’un cardiofréquencemètre optique qui permet la mesure du rythme cardiaque en continu, mais aussi la mesure d’oxymétrie (SpO2). L’autonomie annoncée est de 14 jours, ce qui est très honorable. Le tout est accompagné d’un système de charge de type magnétique.

Le bracelet connecté Mi Band 6 est actuellement au prix de 25 € au lieu de 45 € prix officiel avec le code SDFRD101.



