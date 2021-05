La série iPhone 12 indétrônable au premier trimestre

Malgré la pandémie et un lancement en deux temps, la série iPhone 12 a connu un succès immédiat qui s'est confirmé sur le premier trimestre 2021. Selon les données du cabinet d'études Counterpoint Research, trois des quatre modèles ont trusté les premières places en valeur comme en volume.

Les analystes notent que la série iPhone 12 a raflé un tiers des revenus du marché des smartphones en début d'année, la palme revenant à l'iPhone 12 Pro Max, suivi de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro.

L'iPhone 12 Mini est en décalage par rapport à ces résultats mais a tout de même généré des revenus supérieurs à bien des smartphones Android haut de gamme.

Même l'iPhone 11 continue de générer revenus et volume importants et supérieurs à n'importe quel smartphone Android pris isolément.

Du côté de la plate-forme de Google, c'est le Galaxy S21 Ultra de Samsung qui a généré les plus gros revenus en début d'année, suivi des Galaxy S21 5G et Galaxy S21 Plus 5G, profitant d'une commercialisation très rapide.

Dans le Top 10 dessiné par Counterpoint Research, seul le Huawei Mate 40 Pro apparaît, tous les autres modèles venant d'Apple ou de Samsung. On notera que tous les modèles, à l'exception de l'iPhone 11 et de l'iPhone SE 2020, sont compatibles 5G.

En volume aussi, la série iPhone 12 occupe les trois premières places du Top 10, mais dans un ordre différent : l'iPhone 12 a été le smartphone le plus vendu, devant l'iPhone 12 Pro Max (qui confirme son succès malgré son tarif plus élevé) et l'iPhone 12 Pro.

L'iPhone 12 Mini est pour sa part hors du Top 10, débordé par plusieurs modèles Redmi qui ont profité de leur prix attractif pour générer du volume, et différents modèles Galaxy A de Samsung, confirmant l'importance de cette série pour occuper le terrain face à la concurrence chinoise.

Le smartphone Android le plus vendu au premier trimestre 2021 a donc été le petit smartphone Redmi 9A de Xiaomi qui s'est bien vendu en Chine et en Inde, mais lui-même supplanté par l'iPhone 11, toujours vaillant.