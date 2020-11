iPhone 13 : L'ultra grand angle en bien meilleure qualité l'an prochain

La qualité des appareils photo de l'iPhone 13 devrait encore monter d'un cran grâce à des lentilles comprenant plus d'éléments pour le capteur ultra grand angle

La série iPhone 12 met l'accent sur la qualité photographique en renforçant la photographie computationnelle et ajoutant un capteur LiDAR sur les modèles Pro pour assurer un autofocus de qualité en basse lumière.

La génération suivante iPhone 13 devrait continuer à progresser en qualité photo en améliorant cette fois la qualité des lentilles des modules ultra grand angle. Selon un rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, les modèles Pro passeront à des lentilles à 6 éléments, au lieu de 5 éléments actuellement.

Elles offriront une ouverture à f/1,8 et seront dotées d'un autofocus, au lieu d'un ouverture f/2,4 et un focus fixe sur les modèles actuels. Selon la même source, tous les modèles de la série iPhone 14 en 2022 passeront aux lentilles à 6 éléments, avec toujours une ouverture f/1,8 et un autofocus, pour leur module ultra grand angle.

Le fournisseur Largan Precision, partenaire de longue date d'Apple dans la fourniture de composants pour les modules photo, devrait être au centre de cette transition en récupérant le gros des commandes nécessaires.