iPhone 13 : jusqu'à 1 To de stockage ?

Alors que les iPhone 12 Pro et Pro Max offrent jusqu'à 512 Go de stockage, la génération suivante pourrait grimper à 1 To.

La multiplication des services mobiles, l'usage abondant de la photo mobile grâce aux configurations multicapteurs et la démocratisation de l'enregistrement vidéo en 4K entraînent des besoins de plus en plus importants en matière de stockage.

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max proposent ainsi jusqu'à 512 Go de stockage pour répondre à cette évolution des besoins, tandis que du côté des smartphones Android, les capacités oscillent entre 256 et 512 Go en général.

Avec l'arrivée de l'enregistrement vidéo en 8K, ces besoins seront encore plus conséquents et nécessiteront donc des capacités de stockage toujours plus élevées. Le leaker et youtubeur Jon Prosser, bien informé sur les produits à venir d'Apple, a suggéré dans un nouveau tweet que la prochaine génération d'iPhone, qui devrait donc être l'iPhone 13, pourrait grimper jusqu'à 1 To de stockage.

En prévision de l'arrivée de l'enregistement 8K ?

Cette option serait proposée dans la mesure où l'iPhone 13 Pro est susceptible de disposer d'un capteur photo capable d'enregistrer en 8K jusqu'à 45 fps grâce à une lentille spéciale anamorphique.

Vraie ou fausse, cette rumeur ne masque pas le fait que les smartphones commencent à pouvoir enregistrer de la vidéo en 8K, à l'instar du Samsung Galaxy S20, les SoC mobiles haut de gamme étant désormais capable d'obtenir ce résultat.

Entre cette possibilité et les consommations de données générées par la VOD, les jeux mobiles toujours plus conséquents et les autres services mobiles, le passage du stockage à 1 To semble bien parti pour l'an prochain.