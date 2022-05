iPhone 14 : BOE pourrait perdre ses commandes d'écrans OLED

| Source : The Elec

On ne plaisante pas avec les composants destinés aux iPhone et le fournisseur chinois BOE semble apprendre à ses dépens les conséquences de modifications non approuvées par la firme de Cupertino.

La production d'écrans OLED pour l'iPhone 13 a été suspendue chez BOE après la découverte de composants modifiés sans l'accord de l'intéressé. Initialement, il semble que le fournisseur ait cherché à parer la pénurie de composants à laquelle il doit faire face depuis plusieurs mois, notamment en matière de circuits intégrés pour les contrôleurs des écrans.

Ecarté de la production des écrans OLED de l'iPhone 14 ?

Le fait de ne pas en avoir informé Apple qui l'a découvert fortuitement pourrait lui coûter sa place de fournisseur. Selon The Elec, les commandes ont été mises en pause et, malgré le déplacement de représentants de BOE pour s'expliquer, le risque serait maintenant que la commande de 30 millions d'écrans OLED prévus pour le futur iPhone 14 lui soit retirée au profit de Samsung Display et LG Display, les deux principaux fournisseurs d'affichages mobiles de plusieurs années.

Actuellement, Samsung Display est chargé de produire des affichages 6,1 et 6,7 pouces OLED pour les modèles iPhone 14 Pro tandis que LG Display doit s'occuper de l'affichage 6,7 pouces de l'iPhone 14 Pro Max, en fournissant pour la première fois cette année des écrans LTPO permettant un rafraîchissement d'écran dynamique.