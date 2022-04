iPhone 14 : le SoC Apple A16 et le capteur 48 megapixels uniquement pour les versions Pro

Cette année, la différenciation pourrait être plus marquée que d'habitude entre versions standard et Pro au sein de la gamme iPhone 14.

Jusqu'à présent, la gamme iPhone est restée assez homogène, les modèles Pro offrant un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires mais l'ensemble restant cohérent.

Apple devrait faire le choix d'une différenciation plus marquée cette année avec la gamme iPhone 14. Si l'on retrouvera toujours quatre modèles, deux en version standard et deux en version Pro, les caractéristiques divergeront plus fortement.

Selon diverses rumeurs et d'après les attentes du journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, les iPhone 14 standard resteront bien sur l'actuel SoC Apple A15 déjà présent dans l'iPhone 13, tandis que seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max basculeront sur l'Apple A16.

Schéma de l'iPhone 14 Pro

De la même façon, le possible module photo 48 megapixels attendu sur les versions Pro ne sera pas proposé sur l'iPhone 14 standard qui conservera un capteur 12 megapixels.

Ces choix sont peut-être plus liés à la pénurie de composants qu'à une véritable volonté de dissocier plus franchement les modèles standard et Pro mais la différence sera donc plus marquée dans la prochaine gamme.

Cette divergence sera également marquée par le maintien de l'encoche sur l'iPhone 14 mais le passage à un double poinçon pour les versions Pro. Il reste également à voir si la nouvelle série proposera une communication par satellites pour des messages d'urgence en l'absence de réseau mobile.