iPhone 14 Pro et Pro Max : enfin de la RAM plus rapide ?

Apple pourrait troquer la RAM LPDDR4X pour une mémoire plus rapide pour le SoC Apple A16 des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Avec le design spécifique de ses SoC Apple Ax, la firme à la pomme n'a jamais eu besoin de beaucoup de RAM dans ses iPhone. Là où les smartphones Android grimpent jusqu'à 16 à 18 Go de RAM, on trouve toujours 4 Go de RAM sur les iPhone 13 et 6 Go sur les modèles Pro.

Pour la série iPhone 14, il va y avoir du changement. D'abord, les versions standard et Pro n'auront pas le même SoC : Apple A15 (celui des iPhone 13) pour les premières et Apple A16 pour les secondes.

Ensuite, les quatre variantes auront droit à 6 Go de RAM mais il y aura encore une astuce. Les iPhone 14 et iPhone 14 Max / Plus auront droit à de la RAM LPDDR4X tandis que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max basculeront pour la première fois sur de la RAM LPDDR5 plus rapide et avec une meilleure efficacité énergétique.

LPDDR5 à bord mais pas pour tous les modèles

Le SoC Apple A16 semble donc intégrer cette évolution de la mémoire vive, comme cela avait été évoqué plus tôt dans l'année par l'analyste Ming-Chi Kuo.

Les iPhone se mettent ainsi au niveau des smartphones Android, même si les modèles les plus récents commencent à supporter la LPDDR5X qui monte encore d'un cran dans les performances.

L'écart se creusera jusque dans les plus petits détails entre les modèles standard et Pro de la prochaine génération d'iPhone, au-delà de changements esthétiques comme l'arrivée d'un poinçon.