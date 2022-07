Realme GT 2 Master Explorer : le premier smartphone en LPDDR5X

Realme a renouvelé sa gamme de flasgships en début d'année avec les GT 2 et GT 2 Pro et cette série va connaître une déclinaison pour l'outdoor avec le realme GT 2 Master Explorer, bientôt annoncé.

Le smartphone devrait montrer cet aspect avec une finition cuir marquée aux angles par un châssis métallique riveté et proposera un affichage 6,7 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon pour un capteur photo avant de 16 megapixels.

A l'arrière, on trouvera un bloc photo avec triple capteur : deux modules 50 megapixels (grand angle et ultra grand angle) et un troisième capteur 2 megapixels. A bord, c'est un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui est pressenti, avec 6 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go (voire 512 Go) de stockage.

Premier avec de la RAM LPDDR5X

Le point particulièrement intéressant est qu'il sera l'un des premiers à embarquer de la RAM LPDDR5X plus rapide que la LPDDR5 (8500 MHz contre 6400 MHz), comme le révèle un teaser diffusé sur le réseau social Weibo.

Officiellement, les SoC Snapdragon 8 Gen 1 et 8+ Gen 1 ne supportent que la LPDDR5 mais Samsung a annoncé en mars un module LPDDR5X certifié pour Snapdragon.

Jusqu'à présent, seuls les SoC Dimensity 9000 et 9000+ de MediaTek ont été annoncés avec le support de la LPDDR5X mais les choses pourraient donc changer sous peu puisque le Realme GT 2 Master Explorer devrait être dévoilé le 12 juillet prochain.

Le smartphone proposera logiquement Android 12 et la surcouche Realme UI 3.x, avec une charge rapide d'au moins 100W pour sa batterie de 5000 mAh.