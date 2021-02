Apple affiche désormais l'indice de réparabilité des iPhone

En vigueur depuis le 1er janvier 2021, l'indice de réparabilité donne une idée de la capacité à faire réparer un appareil électronique s'il devait tomber en panne. Cette notion est jugée selon plusieurs critères comme la possibilité de démonter l'appareil et d'accéder aux composants, la disponibilité des pièces détachées ou la présence d'une documentation.

Contrairement à d'autres fabricants, Apple n'avait pas encore diffusé les valeurs obtenues pour ses iPhone et ses ordinateurs MacBook. Ces données sont maintenant accessibles sur le site officiel de la marque.

On y découvre que l'ensemble des iPhone 12 récoltent une note de 6/10 et perdent des points sur le démontabilité et la disponibilité des pièces détachées. C'est tout de même mieux que la série iPhone 11 qui, tout en rencontrant un large succès qui s'est maintenu sur 2020, obtient un score de 4,6/10 à cause d'un 0 sur le quatrième critère, celui du prix des pièces détachées, l'iPhone 11 Pro Max étant le plus mauvais élève avec un score de 4,5/10.

C'est l'antique iPhone 7 qui obtient finalement la meilleure note de 6,7/10 même si, là encore, la démontabilité du produit reste un problème et se retrouve finalement sur l'ensemble des gammes.

Pour les MacBook (MacBook Air et MacBook Pro 13 avec puce Apple M1), les notes tournent autour de 5,6 à 6,5/10 avec une démontabilité perfectible.