iOS 14 : quels iPhone y auront droit ?

Comme chaque année, Apple profite de son événement développeur WWDC pour présenter ses nouvelles plates-formes logicielles et c'est donc iOS 14 qui a eu cette année les honneurs d'une officialisation avant sa mise à disposition plus tard dans l'année.

L'accent a été mis sur les changements de l'interface avec l'App Library qui regroupe intelligemment les applications mais surtout l'introduction des widgets dynamiques, bien connues du monde Android, et qui vont pouvoir mettre en valeur des informations sans forcément ouvrir les applications correspondantes.

Apple tente également de répondre à la problématique de l'installation des applications permettant d'accéder à un service en lançant les App Clips qui laissent les iPhone accéder à une portion d'application sans avoir à l'installer.

De son côté, Siri continue de gagner en pertinence et peut participer à la traduction d'une langue dans une autre et fournir des expressions complètes.

On trouvera également l'arrivée du mode PiP (Picture in Picture) et des améliorations dans Messages ainsi qu'une personnalisation toujours plus poussée des memojis.

Mais quels iPhone pourront profiter des avancées de iOS 14 ? La nouvelle plate-forme mobile pourra être installée sur tous les iPhone récents en remontant jusqu'aux iPhone 6S / iPhone 6S Plus.

Les iPhone SE de première et deuxième génération sont également concernés, ainsi que l'iPod Touch de 7ème génération.

La migration se fera durant l'automne et, comme toujours, toutes les fonctionnalités de l'OS mobile ne seront pas forcément prises en charge sur les modèles les plus anciens.