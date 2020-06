WWDC 2020 : iOS 14 combine nouvelle interface, widgets, PiP et App Clips

Comme attendu, iOS 14 dévoile ses principales fonctionnalités à l'occasion d'un événement WWDC 2020 virtuel. L'accent est mis cette année sur une refonte de l'interface et des interactions, avec l'apparition de widgets dynamiques et les App Clips.

L'événement développeur WWDC est un moment stratégique pour Apple puisqu'il lui permet d'annoncer les nouveautés pour ses principales plates-formes pour ses produits mobiles et ses Mac mais le coronavirus change les habitudes pour cette édition 2020 devenue virtuelle.

Cela n'empêche pas la firme de présenter iOS 14, la nouvelle évolution de sa plate-forme pour iPhone et d'en présenter les grandes lignes. Elle met notamment l'accent sur les changements d'interface et l'arrivée (enfin !) des widgets dynamiques.

App Library

La première grande nouveauté concerne l'organisation de la page d'accueil afin d'éviter la multiplication des pages d'applications. Jusqu'à présent, les applications s'ajoutaient les unes derrières les autres jusqu'à en perdre le fil passé trois ou quatre pages.

App Library permet de rassembler les applications par catégories et de les afficher sur l'écran d'accueil sous forme de carrés montrant les applications les plus utilisées. Elles sont ainsi directement accessibles, tandis que faire un tap sur le carré / dossier permet d'accéder à la liste des applications d'un même genre (par exemple les jeux), permettant ramener l'affichage des applications à un ou deux écrans tout en naviguant très facilement dans les dossiers.

Comme dans ce genre d'organisation, les applications les plus utilisées sont mises en avant et sont ainsi plus visibles et faciles d'accès.

Widgets

L'autre grande nouveauté de iOS 14 porte sur l'arrivée des widgets dynamiques directement dans l'interface. On pourra ainsi en modifier la taille (d'un simple carré à un bandeau ou un grand carré) et consulter les dernières informations correspondantes, tandis qu'un tap permettra d'accéder à l'application.

Tout est modulable et rappellera les belles heures de l'interface de Windows Mobile et ses tuiles dynamiques avec le design et l'ergonomie des produits d'Apple, enrichissant les possibilités d'interaction et d'accès aux multiples informations fournies par l'iPhone et ses applications.

PiP (Picture in Picture)

Autre nouveauté que les utilisateurs d'appareils Android connaissent depuis longtemps, le mode PiP (Picture in Picture) fait son apparition sur les iPhone avec iOS 14, permettant de visionner une vidéo dans une fenêtre flottante tout en accédant à une autre application.

Siri

L'assistant numérique d'Apple est toujours bien présent au sein de iOS 14 mais a été remanié pour devenir plus efficace tout en restant discret. La compréhension des requêtes (quelque 25 milliards par mois) est encore améliorée et intègre désormais la possibilité de composer des messages audio.

Siri s'améliore également en matière de traduction d'une langue à une autre en ne se limitant pas aux termes mais en proposant des expressions plus vivantes pour une conversation.

Apple va d'ailleurs proposer une application dédiée venant aider deux personnes de langue étrangère à communiquer en une dizaine de langues (dont le français).

L'application se découpe en deux demi-écrans pour faciliter la tenue d'une conversation de base, chacun pouvant lire la traduction dans sa langue. La traduction se fait en interne sur l'iPhone (pour obtenir des réponses rapides).

App Clips

C'était l'un des éléments étonnants pressentis avec iOS 14 et cela concerne plus précisément le portail App Store. Les App Clips permettent d'utiliser des portions d'applications récupérées en scannant un code et donnant accès à une fraction fonctionnelle de l'application, sans avoir à l'installer.

L'idée est de faciliter la découverte de nouveaux services sans avoir à forcément chercher l'application correspondante dans l'App Store et l'installer. On y gagne du temps en découvrant de nouveaux services pour lesquels il restera possible d'installer ensuite l'application complète s'ils sont régulièrement utilisés.

Messages

Apple a repensé l'utilisation du service Messages, notamment dans le cas de la création de groupes. Il est maintenant plus facile de retrouver les conversations importantes et d'y participer à la volée en répondant au sein du fil des messages.

Les messages sont remis en avant dynamiquement à mesure que de nouveaux messages s'ajoutent et il est possible d'épingler une conversation de groupe particulière pour la retrouver plus facilement.

Il est aussi plus facile avec iOS 14 de répondre à une personne particulière en tapant au début du message son nom ou pseudo, à la manière de Twitter. La reconnaissance du nom est automatique et le message est ainsi délivré directement sans même avoir à chercher le contact.

Les memojis ne sont pas oubliés avec toujours plus d'options de personnalisation et de richesse d'expressions et d'accessoires pour créer son avatar et l'utiliser dans les différents services d'Apple.