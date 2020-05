Apple : un jailbreak bientôt disponible pour iPhone et iPad, y compris pour iOS 13.5

Le jailbreak fait son retour sur le devant de la scène. En effet, une équipe de hackers semble avoir trouvé une faille qui permettrait de débloquer tous les iPhone, mais aussi les iPad et ce quelque soit la version de leur système.

Un jailbreak devrait bientôt être rendu public, il serait compatible pour tous les iPhone et iPad, y compris ceux équipés de la dernière version d’iOS 13.5 tout juste disponible. Cette annonce des hackers d’unc0ver, à propos de leur outil unc0ver 5.0.0 qui est en phase finale de test, devrait être rendu public très prochainement.

Depuis quelques années, le jailbreak n’avait plus fait beaucoup parler de lui, la faute à Apple qui avait comblé toutes les failles de sécurité de son système. Si les premières versions d’iOS ne résistaient que quelques semaines voir quelques mois, c’est aujourd’hui devenu un très gros défi de trouver une faille exploitable, voire même pratiquement impossible. Les failles de sécurité d’iOS ont été comblées d'une part pour protéger les utilisateurs, mais aussi pour garantir les revenus de l’App Store en empêchant les hackers d'installer des applications hackées voir d'utiliser d'autres plateformes d'applications. Les jailbreakers n’ont cependant pas encore joués leurs dernières cartes. Une nouvelle faille de sécurité vient ainsi d’être découverte, et son auteur laisse entendre qu’elle sera bientôt rendue publique à travers un outil dédié.

Revenu sur le podium l’année dernière avec la découverte d’une faille impossible à corriger qui est située sur le bootrom des SoC A5 à A11, checkm8 touche tous les smartphones Apple de l’iPhone 4s à l’iPhone X. Même les modèles les plus récents vont bientôt pouvoir être eux aussi jailbreakés, puisque le groupe unc0ver a annoncé l’arrivée d’un nouvel outil permettant le patch de toutes les versions d’iOS que ce soit sur iPhone ou iPad. Contrairement à Checkra1n qui utilise la faille checkm8, cet outil ne se limitera pas à macOS. Il sera disponible sous Linux et sous Windows. On reste à l’écoute pour savoir de quel type de jailbreak il s’agira.