Pacemaker et dispositifs médicaux : Apple liste ses appareils avec une distance de sécurité

Pour l'iPhone 12 et les accessoires MagSafe, Apple avait mis en ligne une page à propos des aimants davantage présents et d'un risque accru d'interférences magnétiques avec des appareils médicaux comme les stimulateurs cardiaques - ou pacemakers - et les défibrillateurs.

Cette page a été mise à jour afin de lister un plus grand nombre d'appareils du groupe de Cupertino avec lesquels il est préconisé pour les porteurs de tels dispositifs médicaux de maintenir une distance de sécurité d'au moins 15 cm ou 30 cm lors d'une charge sans fil.

Outre l'iPhone 12 et les accessoires MagSafe, les produits également concernés sont désormais les AirPods et boîtiers de charge, Apple Watch, HomePod, iPad, Mac, divers accessoires ainsi que des produits Beats. La liste peut être consultée ici.

" Si vous pensez que votre produit Apple interfère avec votre dispositif médical, cessez de l'utiliser et consultez votre médecin et le fabricant de votre dispositif médical ", écrit Apple dans le but d'obtenir des informations supplémentaires et spécifiques.

Sans doute pour se couvrir, la liste d'Apple est désormais de plus grande ampleur même si c'est toujours pour la même problématique de présence d'aimants ou composants produisant des champs électromagnétiques.