Apple ne réparera plus les iPhone déclarés perdus ou volés

Apple n'acceptera prochainement plus la réparation d'iPhone déclarés perdus ou volés s'ils sont listés dans la base de données de la GSMA.

Apple encadre étroitement les possibilités de réparation de ses produits et particulièrement de l'iPhone. Selon un mémo interne vu par le site MacRumors, du changement va s'opérer dans la validation des réparations des iPhone auprès de son service après-vente en Apple Store et des réparateurs agréés.

La firme californienne refusera désormais de réparer les iPhone déclarés perdus ou volés et inscrits dans la base de données des IMEI volés de la GSMA (GSMA Device Registry).

Les techniciens seront alertés via un message au sein des systèmes MobileGenius ou GSX et pourront refuser la prise en charge, indique le message. Cette nouvelle mesure doit limiter l'utilisation et la remise en circulation d'iPhone volés.

La déclaration de vol place en principe l'identifiant IMEI en liste noire et empêche le téléphone portable d'accéder aux réseaux des opérateurs mobiles et virtuels. En France, il s'agit d'une mesure obligatoire appliquée par les opérateurs après signalement.