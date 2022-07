Apple Plans se met au niveau en France

Pour la France (métropolitaine) et Monaco, Apple annonce le déploiement d'une nouvelle cartographie dans le cadre d'une refonte d'Apple Plans. C'est ainsi une mise à niveau avec des nouveautés qui avaient été annoncées de longue date outre-Atlantique.

La nouvelle version d'Apple Plans s'articule autour d'une cartographie plus détaillée des routes, bâtiments, parcs, aéroports et autres centres commerciaux avec des plans d'intérieur, tandis que des points de repère sont en 3D. Apple vante globalement une navigation plus rapide et plus précise.

À la manière de Google Street View, Vue à 360° pour Apple Plans propose une vue interactive au niveau de la rue en haute résolution accompagnée de photos 3D. Pour le moment seulement dans les rues de Lyon, Marseille, Nice et Paris, les piétons ont droit avec leur iPhone à des indications en réalité augmentée étape par étape pour des itinéraires.

Limitations de vitesse et signalement de dangers

En voiture, Apple Plans fournit des informations de circulation en temps réel, dont les limitations de vitesse qui faisaient défaut. La navigation avec Siri est également améliorée via des indications vocales plus naturelles, et l'assistant peut exploiter des informations dans Mail, Calendrier ou Cartes (Wallet) en rapport avec un vol (heure de départ, terminal de départ, porte d'embarquement...).

Siri peut partager une heure d'arrivée avec des proches, et peut en outre permettre de signaler des accidents ou des dangers sur la route. Il est aussi possible de préciser qu'un incident signalé sur la carte a disparu.

Pour les transports en commun, l'application suit le trajet sélectionné et indique aux utilisateurs où descendre. Des lignes régulièrement empruntées peuvent par ailleurs être enregistrées. À noter par contre que les indications pour les itinéraires en vélo ne sont pas encore de la partie en France, contrairement à la situation pour les piétons.