iPhone SE : le prochain modèle va franchement changer de design

La prochaine version de l'iPhone SE va abandonner le format 4,7 pouces pour proposer quelque chose de plus conséquent.

L'iPhone SE 2022 est un bon moyen de disposer d'un appareil mobile Apple avec un SoC Apple A15 récent et à prix plus attractif que les modèles standard pour peu que l'on accepte un design plus ancien.

Avec son affichage 4,7 pouces, son lecteur d'empreintes Touch ID en façade et son unique capteur photo 12 megapixels à l'arrière, le style n'est pas tout récent (c'est celui de l'iPhone 8) mais il supporte iOS 15 et aura droit à la migration vers iOS 16 d'ici quelques jours et, supporte il apporte une compatibilité 5G.

La prochaine évolution pourrait changer la donne et sortir de ce format compact. Le leaker Jon Prosser affirme ainsi que l'iPhone SE suivant, ou iPhone SE 4, reprendra cette fois le design de l'iPhone XR .

L'iPhone SE en version 6,1 pouces

Pour rappel, c'est un modèle sorti en 2018 avec un affichage 6,1 pouces à encoche dont les dimensions permettront sans doute de loger une plus grande batterie que le modèle actuel.

Les caractéristiques ne sont pas connues mais on peut s'attendre à un SoC de dernière génération (à voir s'il s'agira de l'Apple 15 utilisé depuis l'iPhone 13 ou d'une puce plus récente). A l'arrière, l'iPhone XR disposait d'un unique module photo 12 megapixels et il est possible que cela reste tel quel dans le prochain iPhone 12, avec des optimisations à la marge.

iPhone XR

Celles et ceux qui appréciaient le format compact de l'iPhone SE en seraient donc pour leurs frais et devront se tourner vers des modèles d'occasion. L'iPhone Mini n'a de toute façon pas fait recette et devrait être évacué de la série iPhone 14.