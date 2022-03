iPhone SE : même design mais passage à l'Apple A15 avec 5G

Comme prévu, Apple a dévoilé la troisième génération de son smartphone iPhone SE durant son événement du 8 mars. Le modèle le plus abordable de la gamme embarque désormais un Soc Apple A15, comme la série iPhone 13, et s'offre pour la première fois une compatibilité 5G.

Apple promet avec ce SoC des performances multipliées par 1,8 par rapport à l'iPhone 8 et par 3 comparé à l'iPhone 6S. Le GPU revendique 2,2 fois plus de performances par rapport à l'iPhone 8 et 5 fois par rapport à l'iPhone 6S.

Pour le reste, le design reste le même avec un affichage 4,7 pouces Retina HD sous lequel se loge le lecteur d'empreintes Touch ID. Les nouveautés sont essentiellement à l'intérieur du smartphone.

Le capteur photo principal de 12 megapixels et ouverture f/1,8 supporte le Smart HDR 4 et la photographie computationnelle pour assurer des clichés respectant la teinte de la peau même en faible luminosité et offrant des possibilités de mode portrait et de changements de style à la volée, le tout optimisé par de l'intelligence artificielle via la technologie Deep Fusion.

On trouvera par ailleurs les avancées de iOS 15 avec le support de Apple Pay, le mode Focus ou une nouvelle vue 3D avec Plan. On pourra décoder un texte visualisé par le capteur photo ou profiter du Cadre Centré (ou Center Stage) avec FaceTime.

On saluera la certification IP67 pour l'iPhons SE 5G qui le rend résistant aux éclaboussures et aux immersions courtes.

L'iPhone SE 5G sera lancé en précommande à partir du 11 mars et commercialisé le 18 mars à un prix démarrant à 529 €.