Trois produits Apple à prix CASSÉS (iPhone, Watch, MacBook) accompagnés d'un casque et d'écouteurs

Dans notre recherche des meilleurs bons plans, nous avons trouvé des produits de la marque Apple. Nous en avons sélectionné trois auquels on ajoute des écouteurs de la marque Jabra et un casque de chez JBL.

Commençons avec le smartphone Apple iPhone SE 64 Go qui profite d'un petit prix sur Rakuten.

Il est doté d'un écran Retina HD de 4,7" avec une définition de 1334 x 750 pixels. Dans la dalle, un objectif de 7 MP est présent pour faire des selfies. Le mobile est propulsé par le SoC Apple A13 Bionic avec 64 Go d'espace de stockage. Notons qu'il est compatible WiFi, Bluetooth et NFC.

À l'arrière du smartphone, nous pouvons observer un capteur principal de 12 MP. Vous avez la possibilité de mettre deux cartes SIM. Pour finir, sa batterie permet de regarder des vidéos pendant 13 heures sans avoir à le recharger. Son chargeur de 18W permet de recharger sa batterie en une heure.

Sur Rakuten, le smartphone Apple iPhone SE 64 Go est au prix de 329 € au lieu de 469 € avec la livraison gratuite.



Passons à la montre connectée Apple Watch SE qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Cette dernière est dotée d'un écran Retina OLED de 40 mm. De plus, elle est accompagnée de capteurs de pointe permettant de suivre vos stats et d'atteindre vos objectifs. Ils suivent votre fréquence cardiaque, votre sommeil et la montre possède même un bouton d'urgence. L'Apple Watch permet de répondre directement à vos appels depuis votre montre. Pour fini, la smartwatch est compatible Bluetooth 5.0 et possède une capacité de stockage de 32 Go.

La montre connectée Apple Watch SE est au prix de 269 € au lieu de 299 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'Apple MacBook Air qui profite également d'une promotion sur Darty.

Il dispose d'un écran Rétina de 13,3 pouces avec une définition de 2560 pixels x 1600 pixels. Le MacBook embarque un processeur Apple M1 accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne en SSD.

Le MacBook Air est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi. La connectique se compose de deux ports USB-C, d'une sortie casque, d'un DisplayPort et d'un Thunderbolt 3. Il est alimenté par une batterie de 49,9 Wh et promet une autonomie allant jusqu'à 15 heures.

Sur le site de Darty, l'Apple MacBook Air est au prix de 1099 € au lieu de 1199 € avec la livraison gratuite.



Passons avec les écouteurs Jabra Elite 7 Active qui perdent 30% de leur prix sur la Fnac.

Ils sont dotés de la technologie de réduction de bruit et vous pouvez ajuster le son grâce à la fonction MySound. La batterie vous accompagne pendant 8 heures. Ils sont équipés de haut-parleurs de 6 mm qui vous font profiter de basses profondes et équilibrées. Vous profitez aussi d'embouts avec un design EarGel. Pour finir, les écouteurs sont accompagnés d'un chargeur sans fil Qi.

Sur le site de la Fnac, les écouteurs Jabra Elite 7 Active sont au prix de 140 € au lieu de 200 €.



Finissons ce top avec le casque JBL Tune 560BT qui profite d'une belle réduction sur Carrefour.

Ce dernier bénéficie de la technologie JBL Pure Bass qui profite d'un son puissant et le tout sans fil grâce à la technologie Bluetooth. Sa batterie vous permet d'écouter pendant 16 heures et il faut un peu plus de deux heures pour le recharger totalement. De plus, le casque est compatible avec Siri ou l'assistant Google. Pour finir, le casque se plie facilement afin de simplifier son transport.

Sur Carrefour, le casque JBL Tune 560BT est au prix de 30 € au lieu de 60 € avec la livraison ou le retrait directement en magasin.



Et d'autres bons plans sont disponibles comme les jours Lenovo sur Amazon avec des offres exceptionnelles ou encore l'implosion des prix sur deux vélos électriques, puissants et rétros avec jusqu'à -781 € de réduction !