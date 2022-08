Les jours Lenovo sur Amazon avec des offres exceptionnelles

Amazon lance l'opération "les jours Lenovo" où, pendant quelques jours, vous pouvez bénéficier jusqu'à 300 € de réduction avec 100 € de réduction qui peuvent s'ajouter. Parmi les promotions, vous trouverez des PC portables, des écrans, des tablettes ou même des PC de bureau. L'intégralité des offres se trouve sur cette page dédiée à Lenovo.

Parmi les bons plans, nous trouvons le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H. Ce dernier est équipé d'un écran Full HD de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px. De plus, il intègre le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 16 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3070.

Le Lenovo Legion 5 est pourvu également de deux ports USB de type C, d'un port Ethernet, d'un port HDMI et de quatre ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi.

Sur Amazon, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix réduit de 1099 € au lieu de 1676 € avec l'ODR de 100 € et la livraison gratuite.



Voici d'autres bons plans disponibles pendant "les jours Lenovo" sur Amazon :

PC portable

Écran PC

Tablette

Écran portable



Voici d'autres bons plans à ne pas rater sur notre site comme l'excellent smartphone OPPO Find X3 Neo 5G qui voit son prix chuter, mais aussi des PC portables, claviers, TV ou encore les 5 bonnes affaires de la journée à ne pas rater !