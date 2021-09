iPhone 13 et 13 Mini : la continuité en Apple A15 Bionic avec une plus grande autonomie

Apple dévoile les iPhone 13 et iPhone 13 Mini dotés d'un SoC Apple A15 Bionic, d'un écran plus lumineux et d'une plus grande autonomie.

Après une gamme iPhone 12 qui a plutôt bien fonctionné, Apple annonce la nouvelle génération iPhone 13 avec toujours un modèle standard et une version Mini. A défaut d'une série iPhone 12S, c'est donc une gamme qui reprend en grande partie les caractéristiques de la précédente en remettant sa fiche technique au goût du jour.

On trouvera donc un affichage OLED 5,4 pouces (iPhone 13 Mini) ou 6,1 pouces (iPhone 13) Super Retina XDR avec une encoche rétrécie, une luminosité maximale de 800 nits (jusqu'à 1000 nits dans certaines conditions) et le support du True Tone.

Dans la coque certifiée IP68, c'est un SoC Apple A15 Bionic qui trouve place avec 6 coeurs CPU et 4 coeurs GPU, ainsi qu'un Neural Engine de 16 coeurs capable d'assurer une puissance de traitement de 15,8 TOPS.

Cela représente tout de même 15 milliards de transistors et une puissance de calcul se diffusant dans tous les compartiments des smartphones, du jeu à la réalité augmentée en passant par la photo.

Pour cette dernière, Apple propose toujours un double capteur photo 12 + 12 megapixels, l'un grand angle avec ouverture f/1,6 et optique 7 éléments et l'autre ultra grand angle avec ouverture f/2,4, lentille 5 éléments et angle de vision de 120 degrés, avec des capteurs organisés selon une diagonale dans le bloc photo carré.

Outre l'apport de la stabilisation du capteur (et pas seulement de l'optique) que l'on avait vu l'an dernier sur les iPhone 12 Pro, Apple introduit pour la vidéo avec la série iPhone 13 un mode Cinématique qui permet de faire la mise au point à la volée entre le premier plan et l'arrière-plan (et inversement), procédé souvent utilisé au cinéma pour focaliser l'attention du public et créer une continuité (et une profondeur) dans la scène.

Les iPhone 13 et iPhone 13 Mini sont toujours compatibles 5G, avec encore plus de bandes supportées et de débit, mais cela n'empiètera pas sur l'autonomie puisque la firme indique avoir revu la disposition interne pour intégrer une batterie plus grande.

L'iPhone 13 Mini offrira ainsi 1h30 de fonctionnement en plus par rapport à l'iPhone 12 Mini tandis que l'iPhone 13 offrira 2h30 de plus par rapport à l'iPhone 12. Les smartphones embarquent toujours un connecteur Lighning et sont compatibles avec la charge sans fil MagSafe 15W (ou Qi en 7,5W).

Les deux modèles exploitent la nouvelle évolution iOS 15 et offrent des capacités de stockage de 128 / 256 ou 512 Go. Exit donc le 64 Go de base.

Les précommandes débuteront le 17 septembre et la commercialisation est pour le 24 septembre 2021. Les prix sont les suivants :

iPhone 13 Mini 128 Go : 809 €

iPhone 13 Mini 256 Go : 929 €

iPhone 13 Mini 512 Go : 1159 €