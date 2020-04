iPhone SE 2020 : Apple présente son nouveau smartphone à moins de 500 €

Beaucoup d'informations avaient été diffusées sur la Toile concernant le successeur de l'iPhone SE, jusqu'à la date de sa présentation officielle qui passe par un communiqué de presse ce 15 avril.

Point d'iPhone 9 et ce sera donc comme attendu un iPhone SE de deuxième génération qui se dévoile et confirme la majeure partie de ses caractéristiques. Le nouveau modèle reprend bien le design de l'iPhone 8 avec un affichage Retina HD de 4,7 pouces en résolution 1334 x 750 pixels et True Tone, avec support du HDR10 et Dolby Vision, sous lequel on retrouve un lecteur d'empreintes Touch ID qui avait disparu des générations d'iPhone les plus récentes.

Sans encoche, il ne propose pas en revanche la biométrie faciale Face ID. On trouvera tout de même l'Haptic Touch et les Actions rapides. Côté performances, il n'aura rien à envier aux plus récents modèles puisqu'il embarque le même SoC Apple A13 que la génération iPhone 11 actuelle.

Cela lui ouvre les portes du WiFi 6 et d'une compatibilité 4G LTE Gigabit, ainsi que le support de l'eSIM. Le nouvel iPhone SE dispose également d'une capacité de charge sans fil Qi et d'une charge filaire rapide (50% de batterie en 30 minutes).

A l'arrière, un unique capteur photo 12 megapixels f/1,8 avec flash est présent mais il est capable d'assurer de l'enregistrement vidéo 4K 60 fps avec stabilisation et supporte le Smart HDR. A l'avant, on retrouvera un capteur photo 7 megapixels pour FaceTime et pouvant enregistrer de la vidéo en 1080p avec stabilisation.

L'iPhone SE 2020 tourne sous iOS 13 et pourra accueillir les prochaines évolutions, à commencer par iOS 14 dont on devrait entendre parler en juin prochain. Il est aussi étanche !

Plusieurs capacités de stockage seront proposées : 64 / 128 / 256 Go, ainsi que plusieurs coloris : noir / blanc / rouge, et le prix démarre comme prévu à 489 € pour la version 64 Go ou à 349 € avec reprise d'un ancien appareil (539 € la version 128 Go et 659 € la version 256 Go). Les précommandes démarrent le 17 avril à 14h pour une commercialisation le 24 avril, vous le pourrez le trouver sur le site officiel d'Apple ou encore chez Amazon, partenaire officiel d'Apple avec les mêmes garanties qu'un achat en Apple Store.