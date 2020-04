L'iPhone 9 serait finalement l'iPhone SE 2020

Le nouvel iPhone low cost sera très prochainement annoncé mais quelle dénomination aura-t-il ? Depuis des mois, les spéculations portent sur les termes iPhone 9 et iPhone SE 2, l'un rappelant la filiation de son design avec l'iPhone 8 et l'autre une nouvelle génération par rapport à l'iPhone SE.

Le site 9to5Mac affirme que la réponse sera plus simple et finalement celle souvent utilisée par Apple pour ses tablettes iPad : iPhone SE version 2020, créant ainsi une continuité.

Un peu plus grand avec son affichage 4,7 pouces au lieu de 4 pouces pour le modèle original, doté d'un lecteur d'empreintes Touch ID, le nouvel iPhone SE profitera toutefois du dernier SoC Apple A13 présent dans la série iPhone 11.

9to5Mac précise les coloris (blanc, noir et rouge) et les capacités de stockage : 64 / 128 / 256 Go. Pour ce qui est du prix, il faudra encore attendre les informations officielles mais l'hypothèse d'un tarif à 399 dollars reste pour le moment la plus pertinente et resterait cohérent par rapport à l'iPhone 8 proposé à 449 dollars (479 € en Europe).

Et l'annonce officielle pourrait se faire dès aujourd'hui, dans la lignée des récentes rumeurs à ce sujet et alors que les revendeurs ont commencé à recevoir des coques pour ce futur iPhone SE.