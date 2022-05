Avec l'iPhone 14, Apple ne prévoit pas de faire mieux que l'iPhone 13

Apple ne prévoit pas cette année de faire plus que les 220 millions d'iPhone écoulés en 2021. Mauvaise nouvelle pour l'iPhone 14 ?

Malgré les difficultés logistiques et la poursuite de la pandémie, Apple est parvenue à réaliser une bonne année 2021 en écoulant 220 millions d'iPhone, dont une bonne partie d'iPhone 13.

La série a de nouveau rencontré un beau succès et plusieurs de ses variantes sont parmi les smartphones les plus vendus au monde. L'iPhone 14 attendu dans quelques mois saura-t-il faire encore mieux ? Pas sûr.

L'agence Bloomberg rapporte que la firme californienne s'est fixée un objectif de production similaire cette année, alors que les observateurs du marché s'attendaient plutôt à un volume se rapprochant des 240 millions d'unités.

Beaucoup d'obstacles à gérer

Les problèmes d'approvisionnement, avec les confinements en Chine, perturbent la production et l'acheminement des produits depuis le début de l'année, avec des délais de livraison très allongés.

L'iPhone 14 pourrait aussi perturber les habitudes des consommateurs. Avec la disparition de l'encoche pour des poinçons sur les modèles Pro et une gamme iPhone 14 non Pro qui resterait sur le SoC Apple A15, Apple prend le risque de dérouter sa base d'utilisateurs, même en ajoutant de la nouveauté et en faisant évoluer la fiche technique des appareils mobiles.