Apple : l'iPhone XR entre au Refurb Store

Apple France vient d'ajouter une nouvelle référence dans son catalogue d'iPhone reconditionnés vendus sur son Refurb Store : l'iPhone XR.

C'est la première fois que le smartphone s'invite ainsi sur la plateforme qui propose des terminaux reconditionnés assortis d'une garantie.

Une seule version est pour l'instant proposée : l'iPhone XR dans sa robe blanche associé à 64 Go de stockage. Le prix du dispositif est de 589€ contre 709€ sur l'Apple Store, soit une remise de 17% sur le prix original qui se veut plus généreuse que les traditionnels 15% pratiqués sur les autres produits reconditionnés.

Si les autres versions ne sont pas encore disponibles, les prix sont malgré tout déjà connus : 629€ pour la version 128 Go et 729€ pour la version 256 Go (qui n'est plus disponible au catalogue standard depuis quelques mois).

Le Refurb Store propose des dispositifs ayant été reconditionnés par Apple et garantit ainsi l'installation de pièces originales Apple, la garantie associée est identique à celle appliquée sur les produits neufs soit deux ans. Les batteries sont systématiquement remplacées tout comme les châssis s'ils présentent la quelconque trace d'usure.