Apple a, comme le prévoyaient les rumeurs, dévoilé un iPhone SE de deuxième génération la semaine passée. Une façon pour la marque de faire du neuf avec de l'ancien et de ne pas jeter les milliers de pièces en stock prévues pour l'iPhone 8 qu'il remplace désormais.

Le nouvel iPhone SE propose ainsi un écran plus grand que le premier modèle avec 4,7 pouces, mais cela pourrait rester un peu "juste" pour certains utilisateurs. C'est pourquoi Apple pourrait également être en train de préparer un iPhone SE Plus équipé d'un écran de 5,5 pouces...

Apple pourrait ainsi récupérer la base de l'iPhone 8 Plus pour le décliner en iPhone SE 2020 à son tour... Une situation qui a du sens quand on constate que le modèle a disparu du catalogue de la marque. Le nouvel iPhone SE remplace l'iPhone 8 sur l'entrée de gamme, mais pour profiter d'un écran plus grand, il n'est plus possible de se tourner vers l'iPhone 8 Plus mais de se diriger vers l'iPhone XR et sa dalle de 6,1 pouces pour un prix dépassant les 700 euros.

La marque californienne pourrait donc avoir un espace à prendre avec un iPhone SE Plus proposé entre 489 et 700 euros, une fourchette assez large qui correspond justement à la majorité des ventes de smartphones dans le monde.