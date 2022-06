Apple M1 : le SoC déjà ultra dominant dans les PC portables ARM

Dévoilé fin 2020, le SoC Apple M1 est le point de départ de la stratégie Apple Silicon qui conduit l'entreprise de Cupertino à basculer les processeurs de ses Mac et MacBook de l'architecture x86 à ARM, cette dernière étant déjà utilisée dans ses produits mobiles.

S'il existait déjà des processeurs ARM pour PC portables et chromebooks, Apple a surpris par les performances de sa solution et sa flexibilité de configuration permettant une intégration dans des machines diverses.

Et les choses n'ont pas traîné puisque selon les analystes de Strategy Analytics, la firme a la pomme a capté 90% du marché des PC portables ARM en 2021 à l'aide de sa gamme MacBook Air / MacBook Pro et de ses SoC M1 / M1 Pro / M1 Ultra.

Les ventes ont donc très largement dépassé celles des chromebooks ARM et des machines sous Snapdragon proposées depuis plusieurs années mais dans des volumes beaucoup plus faibles et armés de puces dont les performances sont plutôt en-dessous de celles des PC portables traditionnels, même si d'autres aspects peuvent être mis en avant (autonomie, connectivités...).

La question du prix a également été sensible et, en proposant des tarifs plus bas que pour ses variantes x86, les consommateurs, habituels ou nouveaux, ont pu adopter la nouveauté sans la barrière d'un tarif très différent, ce qui a contribué à l'adoption des machines ARM.

Qualcomm et ses SoC Nuvia changera-t-il la donne ?

Pour autant, Apple a pu rester sur son créneau premium et profiter de solides marges. Actuellement, le marché des PC portables ARM représente 9% du marché mondial et l'entreprise est amenée à maintenir une forte domination au moins jusqu'en 2023.

A cette date, Qualcomm lancera ses propres processeurs ARM conçus via son acquisition Nuvia et qui pourraient offrir un niveau de performance similaire aux puces Mx.

"La famille de processeurs Apple M est devenue la référence et a donné à Apple 2 à 3 années de leadership sur le reste du marché des concepteurs de puces ARM pour PC portables. Qualcomm a capté seulement 3% du marché des processeurs ARM pour PC portables en 2021 et reste derrière Apple en matière de performances", constate Strategy Analytics.

A voir maintenant si la firme de San Diego saura tirer parti de son expertise dans de multiples domaines (CPU, GPU, IA, DSP / ISP, connectivité, sécurité, gaming...) du monde ARM pour surpasser ce nouveau concurrent.