Apple M1X / M2 : la puce ARM des prochains MacBook en production

Le SoC successeur de l'Apple M1 est entré en production. On le retrouvera dans les MacBook du second semestre.

Apple a frappé fort fin 2020 avec sa puce M1 amorçant un virage complet vers l'architecture ARM pour l'ensemble de ses produits. Plusieurs catégories d'appareils de la firme en sont déjà équipés, dont récemment le PC de bureau iMac et la tablette iPad Pro.

D'autres machines devraient suivre mais elles exploiteront une puce optimisée pour répondre à de plus grandes exigences de performances pour les appareils haut de gamme comme les MacBook Pro.

On a déjà évoqué ici-même différentes configurations ajoutant des coeurs à la partie CPU ou à la partie GPU pour fournir de la puissance supplémentaire, dont une puce M1X aperçue en benchmark.

Au lieu de 8 coeurs CPU et 8 coeurs GPU, elle opterait pour une configuration avec 12 coeurs CPU et 16 coeurs GPU, selon les quelques indications laissées lors des tests, mais cela pourrait aller encore au-delà en fonction du type de machine.

L'une des attentes concerne aussi la connectique et la capacité à supporter plus que deux ports Thunderbolt et un seul écran externe.

Cette puce M1X, qui pourrait éventuellement avoir la dénomination Apple M2, serait en principe celle qui équipera les MacBook Pro 14 et 16. Selon le Nikkei, sa production aurait déjà débuté pour une disponibilité en juillet, ce qui permettra ensuite de proposer les nouveaux MacBook durant l'automne.

Si la source donne peu d'informations, elle indique que la confiugration CPU + GPU + NPU sera maintenue dans la puce Apple M1X / M2.